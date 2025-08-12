Москвичка заказала печенье во «ВкусВилле», а оно оказалось волосатым

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Baza: жительница Москвы купила во «ВкусВилле» печенье с волосами
Petrov Sergey/Global Look Press

Жительница Москвы заказала печенье в сети продуктовых магазинов «ВкусВилл», а оно оказалось волосатым. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Москвичка оформила заказ на доставку продуктов домой 12 августа. Среди прочего она заказала себе печенье, однако, открыв упаковку, наткнулась на нечто волосатое, похожее на чей-то хвост или мохнатую тряпку. Женщина рассказала, что не в первый раз заказывает доставку на дом в этой сети магазинов, и до этого случая все было нормально.

Покупательница написала в службу поддержки магазина, где перед ней извинились и вернули стоимость покупки бонусами на карту лояльности. Сотрудники сети пообещали передать информацию о «волосатом печенье» технологам на производстве.

До этого москвичка обнаружила в медовом бисквите из «Вкусвилла» кусок целлофана. Пострадавшая рассказала, что забрала заказ с продуктами из магазина на Открытом шоссе. Уже дома она нашла в лакомстве посторонний предмет. При этом в приложении в ответ на ее запрос прислали автоматическую рассылку о том, что в данный момент слишком много обращений.

Ранее в готовых блюдах из «ВкусВилла» нашли кишечную палочку.

