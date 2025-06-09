«Жалко людей, которые это съедят»: чем опасна готовая еда из «ВкусВилла»

Гвоздь в йогурте, проволока в сэндвиче и сальмонелла в пельменях — в последнее время магазины здорового питания «ВкусВилл» все чаще оказываются в центре скандалов. Ритейлер позиционирует себя как сеть по продаже качественных и «честных» продуктов, а цены на многие позиции во «ВкусВилле» значительно выше, чем у конкурентов. Но, как убедилась «Газета.Ru», на практике готовые блюда не просто не соответствуют заявленным стандартам — они могут представлять риск для здоровья.

Опасно ли покупать еду во «ВкусВилле»? Чтобы ответить на этот вопрос, «Газета.Ru» провела собственное расследование. Мы сдали в лабораторию популярные позиции из ассортимента сети и получили неутешительные результаты.

Кроме того, мы поговорили с технологом пищевого института и врачом-гастроэнтерологом о том, чем может обернуться употребление такой еды.

Также мы пообщались с бывшими поставщиками сети и выяснили, кто и как готовит для «ВкусВилла» и почему, несмотря на якобы строгий контроль качества, на прилавки продолжает попадать еда, непригодная к употреблению.

Щебень в сырниках и проволока в сэндвиче

Летом 2024 года в Самаре семья из трех человек получила химические ожоги рта после употребления купленной во «ВкусВилле» воды «Легенда Байкала». Сеть приостановила продажу воды на время экспертизы, но в лаборатории не выявили никаких отклонений, и вскоре «Легенда Байкала» вернулась на полки.

Следом началась волна гневных сообщений от покупателей, обнаруживших в продукции «ВкусВилла» посторонние предметы: люди жаловались на строительный щебень в сырниках, скобы от степлера в хлебе, шляпку от шурупа в чипсах, металлическую стружку в крем-супе и фрагмент иглы в кесадилье.

Осенью Россельхознадзор провел проверку на предприятии, поставлявшем «ВкусВиллу» фарш. Результаты оказались пугающими: в образцах нашли сальмонеллу, листерии, кишечную палочку и остатки ветеринарных препаратов. Тем не менее продукция с этого производства еще некоторое время продолжала поступать на полки.

В конце ноября 2024 года дети попали в больницу после отравления пельменями «Мясное ассорти», представленными в ассортименте «ВкусВилла». Мать пострадавших обратилась в службу поддержки сети с просьбой компенсировать затраты на лечение, но сотрудники «ВкусВилла» лишь посочувствовали ей и вернули стоимость пельменей бонусами. Женщина обратилась в Роспотребнадзор, а спустя месяц выяснилось, что в пельменях содержалась сальмонелла. Только после этого ритейлер убрал продукт из ассортимента.

В 2025 году жалобы на «ВкусВилл» продолжились: в январе москвичка «похвасталась» найденными в мини-торте осколками стеклами, впоследствии оказавшимися кусками жесткого пластика, а в марте одна из покупательниц обнаружила в сэндвиче проволоку, которой едва не порезала язык.

Следующие находки клиентов сети были не менее удивительными: от гвоздя в йогурте до зубной нити в торте.

Подобные случаи происходили и раньше. Еще в 2020 году сотрудница новостного агентства рассказывала, как обнаружила в холодце из «ВкусВилла» медицинскую иглу. Тогда компания признала инцидент производственным браком и принесла извинения.

close Екатерина Власенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На большинство инцидентов сеть реагировала: проводила проверки, временно снимала товары с полок, обещала разобраться и усилить контроль качества продукции от поставщиков.

Однако жалобы от покупателей не прекращаются.

Тест редакции «Газеты.Ru»

«Газета.Ru» решила провести собственное расследование: мы закупили популярные готовые блюда от разных производителей из ассортимента «ВкусВилла» и отправили их на лабораторную проверку. Спойлер: гвоздей мы не нашли, но невидимая глазу кишечная палочка обнаружилась в четырех блюдах из шести.

На исследование были отправлены шесть позиций:

• «Бутерброд с тунцом и базиликом» от ООО «БК 24»,

• «Картофель жареный с грибами» от ООО «ФОРМУЛА 2005» (на момент публикации товар недоступен на сайте «ВкусВилла»),

• «Ролл с семгой и креветкой» от ООО «ЙУМИ»,

• «Салат «Цезарь» с курицей и пекинской капустой» от «СМАРТ ФУД СОЛЮШНЗ» (на момент публикации компания отсутствует в перечне изготовителей на странице товара на сайте «ВкусВилла»),

• «Салат с мясом индейки и гранатовым соусом» от ООО «КОРС» (на момент публикации компания отсутствует в перечне изготовителей на странице товара на сайте «ВкусВилла»),

• «Блинчики с мясом» от ООО «КОРС».

Корреспондент «Газеты.Ru» заказал быструю доставку прямо в здание Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, чтобы исключить погрешности при перевозке и сразу отправить продукты в лабораторию.

Первые нарушения были зафиксированы уже на этапе доставки: несмотря на +12°C на улице, курьер привез продукты, температурный режим хранения и реализации которых должен быть в пределах 4±2°С, без термосумки. Во время приемки образцов сотрудник института измерила температуру блюд — она превышала допустимую норму более чем в два раза.

close «Газета.Ru»

После процедуры приемки образцы поместили в специальный холодильник, откуда они были отправлены в лабораторию. Результаты исследований мы получили спустя три недели.

Протоколы шокировали: в сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и блинах с мясом была обнаружена кишечная палочка , в ролле с семгой и креветкой и в бутерброде с тунцом и базиликом зафиксировали превышение нормы дрожжей , а в «Цезаре» и блинах с мясом — превышение нормы мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов .

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О чем говорит кишечная палочка

Превышение уровня мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов в блинчиках с мясом и салате «Цезарь» может указывать на недостаточную санитарную обработку, нарушение условий хранения или ошибки в технологии приготовления. Об этом рассказал «Газете.Ru» технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Высокий уровень мезофильных микроорганизмов говорит о начале порчи продукта, что, конечно же, повышает риск пищевых отравлений и других заболеваний», — объяснил эксперт.

Такие процессы, по словам технолога, быстрее всего развиваются в блюдах с жирной или жидкой основой.

«Жировая и жидкая среды особенно благоприятны для развития микроорганизмов. Если условный салат с майонезом долго стоит при несоответствующей температуре, риск размножения бактерий возрастает в разы», — пояснил он.

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Быстров также обратил внимание на превышение нормы дрожжей в бутерброде с тунцом и базиликом. Он пояснил, что такой показатель может быть связан с начавшейся ферментацией из-за использования некачественных ингредиентов или неправильного хранения . «Это может привести к изменению вкуса и текстуры продукта, а также увеличить риск развития плесени и других микробов, что делает продукт небезопасным для потребления», — подчеркнул специалист.

Но самая тревожная находка, по мнению Быстрова, — это кишечная палочка, обнаруженная сразу в четырех из шести образцов.

«Это серьезный сигнал о возможном загрязнении продуктов или несоблюдении санитарных норм. Это также может указывать на фекальное загрязнение, что делает эти продукты опасными для здоровья человека. Рекомендуется немедленно прекратить продажу или потребление этих блюд и провести дополнительные исследования для выявления источника загрязнения», — заявил технолог.

По мнению Быстрова, наличие бактерий кишечной палочки в готовых блюдах чаще всего связано именно с нарушением гигиены.

«Кишечная палочка — это болезнь грязных рук. Каждый год в общепите фиксируются сотни случаев пищевых отравлений, и в подавляющем большинстве случаев — до 95% — причиной становится нарушение санитарных норм. То есть человеческий фактор», — предупредил он.

В то же время Быстров не исключил, что причиной заражения продуктов могло стать и некачественное сырье от поставщиков.

«Все сырье обязательно проходит контроль качества по время приемки на производстве. Но нередко недобросовестные кладовщики или заведующие производством пренебрегают этим, чтобы избежать штрафов и лишних затрат», — предположил эксперт.

«Мучительная история, которая лечится очень тяжело»

О возможных последствиях употребления такой еды «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Изучив протоколы исследований, доктор призналась: «Жалко людей, которые это съедят». Больше всего гастроэнтеролога возмутила обнаруженная в готовых блюдах кишечная палочка.

«Проявляются последствия употребления таких продуктов пищевым отравлением с характерными симптомами — тошнотой, рвотой, диареей, повышением температуры тела. Также есть риск развития постинфекционного синдрома раздраженного кишечника с диареей — это такая мучительная история, которая лечится очень тяжело», — предупредила она.

Это подтвердил и Дмитрий Быстров, заявив, что кишечная палочка может вызывать острые кишечные инфекции, приводящие к диарее, рвоте и другим симптомам.

Людей, у которых после употребления подобных продуктов не будет совсем никаких последствий — единицы, добавила Нурия Дианова. «Потому что людей со здоровым кишечником сейчас очень мало — в силу неправильного образа жизни и неправильного питания», — объяснила она. По словам диетолога, наибольшую опасность подобные блюда представляют для детей, беременных женщин, пожилых людей и людей со сниженным иммунитетом .

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Что касается превышения нормы дрожжей и наличия плесени, то они опасны, прежде всего, для аллергиков.

«Здоровому человеку, не страдающему от проблем с кишечником, скорее всего, ничего не будет при однократном употреблении продукта, обсемененного дрожжами и плесенью. У аллергиков полетит все — точно начнутся проблемы с кишечником », — отметила Дианова.

А вот превышение уровня мезофильной микрофлоры, по словам гастроэнтеролога, увеличивает вероятность легкого пищевого отравления. Однако врач уточнила, что тут все зависит от индивидуальной чувствительности.

«У здорового человека, может, побурлит живот день-два и все пройдет без последствий. Но если у человека есть проблемы с ЖКТ, употребление такой некачественной пищи грозит ему обострением фоновых заболеваний», — пояснила эксперт.

Виноват ли «ВкусВилл»?

В марте 2025 года на фоне волны неприятных находок в продукции с полок «ВкусВилла» сеть опубликовала пространное объяснение. В нем, в частности, заявлялось: «ВкусВилл — магазин и сервис доставки, которые полностью отвечают за свои продукты — от создания до проверки и продажи. Поэтому мы реагируем на каждое сообщение от покупателя: возвращаем без чека стоимость товара, если он разочаровывает».

Однако результаты нашего теста готовой еды показали: продукция, которую продает магазин, элементарно не соответствует санитарным нормам. Получается, что сеть полагается на честное слово поставщиков.

Во «ВкусВилле» признали: случаи с ненадлежащим качеством продуктов действительно бывают.

close Petrov Sergey/Global Look Press

«Мы и наши поставщики не идеальны, но делаем максимум от нас зависящего. Мы не игнорируем жалобы, не удаляем негатив и не платим за положительные отзывы. При высоком уровне автоматизации современных пищевых производств все-таки остаются процессы, где есть риск сбоя или человеческого фактора. Но процент таких случаев крайне мал, а обратная связь от покупателей и сотрудничество с поставщиками помогают нам в стремлении свести их к нулю», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Там добавили, что на каждый сигнал реагируют индивидуально. По мере необходимости проводится внутреннее расследование, продукция снимается с продажи, а поставщикам «предлагаются меры по улучшению процессов» .

Как утверждают во «ВкусВилле», продукцию поставщиков изучают в собственной лаборатории и 25 партнерских. Производство готовой еды проверяют на соответствие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», различным ГОСТам, санитарным правилам и нормам и стандартам сети.

«Это обязательно должны быть продукты без консервантов, искусственных заменителей, спорных и опасных ингредиентов и с максимально подробной информацией на этикетке», — заявили в пресс-службе.

Однако результаты эксперимента «Газеты.Ru» показали несоблюдение на производствах именно санитарных норм — об этом говорят кишечная палочка и превышение уровня мезофильной микрофлоры.

Как соблюдается температурный режим при хранении и доставке продуктов? Во «ВкусВилле» заверили: все под контролем.

«В рамках системы контроля качества во «ВкусВилле» проходят аудиты пищевой безопасности торговых точек, специалисты по качеству выезжают на дарксторы (склады, на которых собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. — «Газета.Ru») в том числе для проверки соблюдения температурного режима. Помимо этого, существует внутренний аудит последней мили в управлении доставкой — до раза в неделю курьеров проверяют на соблюдение условий транспортировки продукции. Также на ежедневной основе контроль использования термосумок и хладоэлементов осуществляют кураторы на местах, действует система фото и видео контроля», — сказали в пресс-службе.

Почему курьер все-таки доставляет еду в обычном пакете? Во «ВкусВилле» просят «понимать специфику доставки»: «Курьеры за один рейс могут доставлять до десяти заказов. Кроме того, большая часть курьеров «ВкусВилла» перемещаются на автомобилях, только 20% от всех — велокурьеры, которые доставляют заказы на электровелосипедах. «Особые термосумки у автокурьеров — огромные, на весь багажник, такую на 18-й этаж без лифта не поднимешь, да и смысла нет», — объяснили в сети.



close «Газета.Ru»

Тем не менее корреспонденту «Газеты.Ru» курьер доставил заказ именно велосипеде, но без термосумки и хладоэлементов — в обычном полиэтиленовом пакете.

Гарантировать качество невозможно

Как рассказал «Газете.Ru» директор по качеству одной из подмосковных пищевых фабрик Дмитрий С. (имя изменено по просьбе героя), проверка проходит в несколько этапов. У каждого производителя есть свой отдел контроля качества, который следит за соответствием продукции нормам и стандартам сети. Однако, по словам Дмитрия С., никто не гарантирует, что документы о соответствии продукции производитель получил честным путем.

«Существует множество посредников между производителями и лабораториями — компаний, которые готовы оформить любые справки за условные 10–20 тыс. рублей. Мне, как директору контроля качества пищевого производства, звонят несколько раз в день с такими предложениями», — поделился он.

«Газета.Ru» проверила: если ввести в поисковике запрос «протокол испытания о сроке годности продуктов купить», действительно выпадает масса сайтов, предлагающих подобные услуги.

Второй этап проверки осуществляют уже на складе «ВкусВилла». Но, как отметил Дмитрий С., гарантировать безупречное качество каждой упаковки с условным салатом невозможно.

«Инспектор может выбрать несколько упаковок, посмотреть, хорошо ли промыты листья в салате, нет ли подгнивших овощей. Но это не гарантирует, что все остальные коробки соответствуют стандартам», — уточнил он.

Директор пищевого производства подтвердил, что у «ВкусВилла» есть собственная лаборатория, которая проводит анализ продуктов на наличие бактерий, плесени и других потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов. Если результаты экспертизы покажут, что продукция не соответствует нормам, сеть немедленно сообщит об этом поставщику и отзовет всю партию из магазинов.

close Лаборант во время проверки рыбной продукции на показатели качества в физико-химической лаборатории при распределительном центре «Вешки» компании «ВкусВилл» Сергей Карпухин/ТАСС

Однако, по его словам, производители зачастую готовы к такому раскладу заранее: они сами отправляют свою продукцию на экспертизу, получают «чистый» результат и только после этого поставляют товар в сеть . Это позволяет избежать неожиданных отзывов и снижает риски лишних потерь.

«Но на самом деле кишечная палочка и стафилококк есть практически везде, даже в операционных, что уж говорить про пищевые производства, на которых работают обычные люди», — уверен он.

Из-за кого мы травимся готовой едой

Средним и небольшим производителям необходимо находить безопасное, но при этом недорогое сырье, чтобы удерживать доступные цены на свою продукцию, отметил Дмитрий С.

«Главная цель любого производителя — снизить себестоимость. Однако сделать это без потери качества продукта удается далеко не всем. Себестоимость условной котлеты с пюре — 120 рублей, прибавьте сюда накрутку производителя, накрутку ритейлера и получится уже 350 рублей. Если котлета стоит дешевле, вероятнее всего, она на две трети состоит из хлеба и лука», — объяснил он.

Но основную угрозу для качества продукции Дмитрий С. видит в человеческой халатности. По его мнению, проблема номер один на всех пищевых производствах — нарушение санитарных норм сотрудниками: «Люди надевают перчатки и делают в них все: ходят по цеху, готовят, общаются с коллегами, трогают лицо и даже заходят в туалет», — поделился он.

Кроме того, многие сотрудники производств, по его словам, банально не заинтересованы в соблюдении стандартов . Объясняется это тем, что большая часть линейного персонала — это временные рабочие, которым платят наличными за смену.

«Они просто приходят, отрабатывают и уходят. А работать по правилам за фиксированную зарплату никто не хочет», — добавил он.

close Личный архив Александры М.

Появление «сюрпризов» в еде Дмитрий тоже объяснил человеческим фактором: на каждом этапе приготовления продукт контактирует с людьми. Волосы могут попасть в еду, если сотрудник снимает шапку или забывает надеть балаклаву, а иногда причина кроется в экономии фабрики на униформе — работники носят ветхие защитные костюмы. В основе всех этих проблем лежит стремление производителей удержать цену на уровне, приемлемом и для ритейлеров, и для покупателей.

«Люди хотят, чтобы еда была вкусной, красивой и дешевой. Но так не бывает. Производитель вынужден либо делать котлету из дешевых продуктов, либо экономить на процессе», — резюмировал он.

Еще одна серьезная проблема для кулинарии — нарушение температурного режима. Дело в том, что готовая продукция на всех этапах производства и доставки должна храниться при температуре не выше +6°C. Если температурный режим нарушается, в продукте запускаются необратимые процессы — начинают размножаться бактерии и микроорганизмы.

close Личный архив Александры М.

По мнению Дмитрия С., зачастую готовые блюда теряют необходимую температуру уже на полках магазинов.

«Обратите внимание, что, в отличие от других ритейлеров, не все магазины сети «ВкусВилл» оснащены холодильниками с дверцами. А именно это и приводит к потере температуры на полках и порче продукции. Однако доказать, что это происходит именно в магазине, а не на этапе производства или доставки, для поставщиков крайне сложно», — уточнил он.

Как на полках «ВкусВилла» появилась готовая еда

Рынок производства готовой еды для ритейла в России начал активно формироваться в 2019 году, рассказала «Газете.Ru» бывший поставщик «ВкусВилла», директор производства Александра М. (имя изменено по просьбе героя).

Когда «ВкусВилл» заявил о стремлении предлагать потребителям готовую еду без консервантов, она, как и многие другие производители, увидела в этом возможность занять перспективную нишу. По ее словам, в этот момент на рынке не было кулинарии со сроками годности 4–7 суток, то есть вся готовая еда на полках была с консервантами, а «ВкусВилл» был готов платить производителям «выше рынка» за блюда из качественных ингредиентов без них.

close Сергей Карпухин/ТАСС

«Это мотивировало многих предпринимателей арендовать небольшие производственные площади и попробовать свои силы в сегменте. Каждое производство ставило перед собой задачу попасть на полки «ВкусВилл», потому что это гарантировало хорошие объемы продаж. Магазинов у сети более 1200, и любая котлета, попадая на полку, приносила хорошую прибыль», — рассказала она.

Александра М. подчеркнула, что именно благодаря «ВкусВиллу» в России начался бурный рост небольших производств, которые делали еду по «домашнему» стандарту — действительно качественную и без консервантов.

«Однако быстро стало ясно, что далеко не все гастроэнтузиасты готовы к конкуренции. Многие не имели достаточного опыта и не справлялись с организацией производственного процесса. Крупные поставщики автоматизировали многие «домашние» процессы и увеличивали объемы поставок, а маленькие закрывались», — отметила она.

Почему котлеты разные

Сегодня «ВкусВилл» сотрудничает более чем с 70 производителями, каждый из которых стремится расширить свое присутствие на полках сети, что создает другую проблему: покупатели жалуются на разный вкус одних и тех же блюд. Согласно отзывам потребителей, одни и те же котлеты получаются у разных производителей абсолютно разными по вкусу и качеству.

Причина в особенности политики «ВкусВилла», которую Александра М. назвала «задваиванием» товаров: это означает, что одну и ту же позицию, например, котлеты, могут поставлять сразу несколько производителей. Упаковка и этикетка у них абсолютно идентичны, но вкус разный.

«Таким образом «ВкусВилл» страхуется от сбоев поставок, если один из производителей по каким-то причинам прекратит сотрудничество. Но для потребителя это означает, что вкус одного и того же блюда может сильно отличаться в зависимости от производителя», — объяснила она.

close Petrov Sergey/Global Look Press

Попасть на полку «ВкусВилла» непросто: для этого производителю необходимо пройти через несколько уровней посредников, представляющих интересы сети. По опыту Александры М., производителю, желающему попасть на дегустационный стол, приходится либо задействовать связи, либо договариваться с посредником о фиксированной сумме за продвижение товара.

«Причем никаких гарантий, что продукт задержится на полке, нет. Часто бывает так, что товар исчезает из ассортимента уже через неделю и больше не возвращается. И дело не в том, что продукт плохой. Просто он был представлен в ограниченном количестве точек или только в онлайн-магазинах. Или же ему банально не хватило времени, чтобы его заметили и распробовали потребители», — поделилась Александра.

Несмотря на разнообразие поставщиков, качество готовой еды во «ВкусВилле» остается спорным. Одна из причин — ограниченная ротация производителей: сеть практически не пускает новых игроков, а крупные компании, работающие через посредников, не заинтересованы в расширении ассортимента.

«До недавнего времени «ВкусВилл» предлагал более 500 позиций в категории готовой еды. Но в начале 2025 года ассортимент резко сократили до 350 позиций. Это привело к тому, что многие поставщики остались без заказов, а покупатели — без выбора. Достаточно зайти в любой магазин сети, чтобы увидеть, насколько скромен ассортимент», — отметила бывший поставщик.