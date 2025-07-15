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Москвичка обнаружила в лакомстве из «ВкусВилла» кусок целлофана

«Осторожно, новости»: жительница Москвы нашла в десерте из «ВкусВилла» целлофан
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Telegram-канал Осторожно, новости

Жительница Москвы обнаружила в медовом бисквите из «Вкусвилла» кусок целлофана. Об этом пострадавшая девушка по имени Анна рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Пострадавшая рассказала, что забрала заказ с продуктами из магазина на Открытом шоссе. Уже дома она обнаружила в медовом бисквите кусок целлофана.

При этом в приложении в ответ на ее запрос прислали автоматическую рассылку о том, что в данный момент слишком много обращений.

До этого в детской воде «Наш Родничок», продающейся во «ВкусВилл», обнаружили опасное токсичное вещество — барий в превышающих количествах. Авторы Telegram-канала «Shot Проверка» нашли информацию об итогах проверки подмосковного управления Роспотребнадзора, которое и выявило нарушения. В составе воды данный элемент не был заявлен. Вещество, находясь в растворенном виде, может быть токсично детей до трех лет — барий может способствовать серьезному отравлению с сердечно-сосудистыми и нервно-мышечными осложнениями.

Ранее во «ВкусВилле» подрались вор с продавцом.

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