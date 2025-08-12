На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оштрафовал «Кинопоиск»

Суд Москвы оштрафовал сервис «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что протокол был составлен по части 3 статьи 6. 21 российского Кодекса об административных правонарушениях (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

В июне Таганский суд Москвы составил новые протоколы о пропаганде ЛГБТ на Apple и «Кинопоиск». Тогда причины составления протоколов на компании не раскрывались.

В июне прошлого года «Кинопоиск» также получил штраф за распространение многосерийного художественного фильма «Супергерл», в котором усмотрели информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Представитель сервиса явилась в судебное заседание и просила суд не штрафовать компанию, ссылаясь на то, что сериал «Супергерл» был оперативно удален с ресурсов онлайн-кинотеатра, а его показ не нанес существенного вреда интересам общества.

Ранее суд в Москве приговорил генерального директора московского книжного магазина «Фаланстер» Бориса Куприянова к штрафу в размере 100 тыс. рублей по делу о пропаганде нетрадиционных ценностей.

