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Кинопоиск оштрафован на 1,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ в «Супергерл»

Таганский суд оштрафовал Кинопоиск за сериал «Супергерл»

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Warner Bros. Television

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Кинопоиск, в котором усмотрел пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение суда.

Из решения следует, что онлайн-кинотеатр распространил многосерийный художественный фильм «Супергерл», содержащий информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

Представитель Кинопоиска явилась в судебное заседание и просила суд не штрафовать компанию, ссылаясь на то, что сериал «Супергерл» был оперативно удален с ресурсов онлайн-кинотеатра, а его показ не нанес существенного вреда интересам общества. За выявленное правонарушение предусмотрено максимальное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

О том, что Кинопоиск оштрафовали на 1,5 млн рублей, стало известно 6 июня, однако причина привлечения к административной ответственности не раскрывалась. Это был первый случай привлечения онлайн-кинотеатра к ответственности по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола).

Ранее застрявшего под потолком на концерте Криса Брауна пришлось спасать.

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