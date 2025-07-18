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Суд оштрафовал гендиректора книжного магазина «Фаланстер»

Главу книжного магазина «Фаланстер» Куприянова оштрафовали на 100 тысяч рублей
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Москве приговорил генерального директора московского книжного магазина «Фаланстер» Бориса Куприянова к штрафу в размере 100 тыс. рублей по делу о пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Куприянов Борис Александрович признан виновным совершении административного правонарушения, <...> и [ему] назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс рублей», — говорится в сообщении.

Административное дело проходило по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения).

Кроме того, сообщается, что суд также привлек к ответственности сам книжный магазин по той же статье — «Фаланстер» оштрафован на сумму 800 тыс. рублей.

До этого Куйбышевский районный суд оштрафовал директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову из-за участия в деятельности нежелательной организации. Ее оштрафовали на 20 тыс. рублей по статье 20.33 КоАП РФ.

Ранее сотрудников издательства Individuum задержали по делу о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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