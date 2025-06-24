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Apple и «Кинопоиск» снова уличили в пропаганде ЛГБТ*

На Apple и «Кинопоиск» составили новые протоколы о пропаганде ЛГБТ*
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Bodo Marks/dpa/Global Look Press

На Apple и «Кинопоиск» составили новые протоколы о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, материалы поступили в Таганский суд Москвы. Причины составления протоколов на компании неизвестны.

18 июня стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей компанию Apple за неудаление запрещенного контента.

В июне прошлого года «Кинопоиск» также получил штраф за распространение многосерийного художественного фильма «Супергерл», в котором усмотрели информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Представитель сервиса явилась в судебное заседание и просила суд не штрафовать компанию, ссылаясь на то, что сериал «Супергерл» был оперативно удален с ресурсов онлайн-кинотеатра, а его показ не нанес существенного вреда интересам общества. За выявленное правонарушение предусмотрено максимальное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в РПЦ предложили размещать на тетрадках полезную информацию о ценностях России.

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