Россиянам рассказали, как действовать, если в квартиру залетела летучая мышь

Людям, в квартиру которых залетела летучая мышь, стоит обратиться к сотрудникам МЧС или Московского зоопарка. Об этом «Москве 24» рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

По его словам, чаще всего они залетают в квартиры случайно, например, если в ночное время их застала непогода.

«Специалисты забирают таких сонных летучих мышей, дают им возможность провести зимовку в тишине, в спокойствии в искусственной среде, а весной выпускают на волю», — поделился Бурмистров.

Эксперт добавил, что животное можно попытаться выпустить самостоятельно. Для этого нужно накрыть его ладонью и аккуратно переместить в плотно закрытую коробку с небольшими отверстиями до наступления темноты. После этого ночью нужно открыть коробку и выпустить мышь в окно. После контакта с ней важно помыть руки и обработать дезинфицирующим средством поверхность, на которой сидело животное.

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что в российских городах замечают летучих мышей, которые являются природным резервуаром для вирусов, в том числе COVID-19. Большая часть этих вирусов до людей пока «не добрались», поэтому не так опасны.

Ранее сообщалось, что мужчина заразился бешенством, пытаясь спасти застрявшую в доме летучую мышь.