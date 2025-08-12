На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как действовать, если в квартиру залетела летучая мышь

Специалист Бурмистров: МЧС поможет спасти залетевшую в квартиру летучую мышь
true
true
true
close
«Осторожно, Москва»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Людям, в квартиру которых залетела летучая мышь, стоит обратиться к сотрудникам МЧС или Московского зоопарка. Об этом «Москве 24» рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

По его словам, чаще всего они залетают в квартиры случайно, например, если в ночное время их застала непогода.

«Специалисты забирают таких сонных летучих мышей, дают им возможность провести зимовку в тишине, в спокойствии в искусственной среде, а весной выпускают на волю», — поделился Бурмистров.

Эксперт добавил, что животное можно попытаться выпустить самостоятельно. Для этого нужно накрыть его ладонью и аккуратно переместить в плотно закрытую коробку с небольшими отверстиями до наступления темноты. После этого ночью нужно открыть коробку и выпустить мышь в окно. После контакта с ней важно помыть руки и обработать дезинфицирующим средством поверхность, на которой сидело животное.

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что в российских городах замечают летучих мышей, которые являются природным резервуаром для вирусов, в том числе COVID-19. Большая часть этих вирусов до людей пока «не добрались», поэтому не так опасны.

Ранее сообщалось, что мужчина заразился бешенством, пытаясь спасти застрявшую в доме летучую мышь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами