На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появились разносящие вирусы летучие мыши

Эпидемиолог Онищенко: в городах появились летучие мыши – переносчики вирусов
true
true
true
close
Binturong-tonoscarpe/Shutterstock/FOTODOM

В российских городах замечают летучих мышей, которые являются природным резервуаром для вирусов, в том числе COVID-19. Большая часть этих вирусов до людей пока «не добрались», поэтому не так опасны, рассказал aif.ru эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что в квартиру главы Калужской области Владислава Шапши залетела летучая мышь, которую губернатор поймал полотенцем и выпустил на улицу. По словам Онищенко, утверждать, что эта мышь была заражена коронавирусом, нельзя, но вообще эти животные действительно являются для него естественным резервуаром.

«Что касается заболеваний, то полдня можно перечислять вирусы, которые находятся в летучих мышах. В данном случае, думаю, достаточно того, что я назвал COVID-19», — отметил Онищенко.

Он напомнил, что в России нет такой проблемы с распространением летучих мышей, как, к примеру, в Китае и в Средней Азии. Живут чаще всего эти зверьки в гротах, пещерах и прочих укромных местах.

До этого китайские ученые выявили у летучих мышей два новых вируса, которые генетически близки к опасным для человека вирусам Нипах и Хендра, известным своей высокой смертностью среди людей. Обнаруженные вирусы найдены у плодоядных летучих мышей, обитающих вблизи фруктовых садов, рядом с человеческими поселениями. При этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский отметил, что пока переживать о риске новой пандемии рано – как только появится серьезная угроза для людей, об этом обязательно предупредят.

Ранее мужчина заразился бешенством, пытаясь спасти застрявшую в доме летучую мышь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами