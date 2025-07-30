В России появились разносящие вирусы летучие мыши

В российских городах замечают летучих мышей, которые являются природным резервуаром для вирусов, в том числе COVID-19. Большая часть этих вирусов до людей пока «не добрались», поэтому не так опасны, рассказал aif.ru эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что в квартиру главы Калужской области Владислава Шапши залетела летучая мышь, которую губернатор поймал полотенцем и выпустил на улицу. По словам Онищенко, утверждать, что эта мышь была заражена коронавирусом, нельзя, но вообще эти животные действительно являются для него естественным резервуаром.

«Что касается заболеваний, то полдня можно перечислять вирусы, которые находятся в летучих мышах. В данном случае, думаю, достаточно того, что я назвал COVID-19», — отметил Онищенко.

Он напомнил, что в России нет такой проблемы с распространением летучих мышей, как, к примеру, в Китае и в Средней Азии. Живут чаще всего эти зверьки в гротах, пещерах и прочих укромных местах.

До этого китайские ученые выявили у летучих мышей два новых вируса, которые генетически близки к опасным для человека вирусам Нипах и Хендра, известным своей высокой смертностью среди людей. Обнаруженные вирусы найдены у плодоядных летучих мышей, обитающих вблизи фруктовых садов, рядом с человеческими поселениями. При этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский отметил, что пока переживать о риске новой пандемии рано – как только появится серьезная угроза для людей, об этом обязательно предупредят.

Ранее мужчина заразился бешенством, пытаясь спасти застрявшую в доме летучую мышь.