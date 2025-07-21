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Мужчина заразился бешенством, пытаясь спасти застрявшую в доме летучую мышь

LADBible: австралиец заразился бешенством после укуса летучей мыши
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Binturong-tonoscarpe/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии мужчина заразился бешенством, когда попытался спасти застрявшую в доме летучую мышь, пишет LADBible.

Инцидент произошёл, когда Крейг Нолти заметил застрявшую на крыше дома летучую мышь и попытался помочь ей, но та его укусила. Несмотря на то, что мужчина практически сразу получил профилактическое лечение, оно, по всей видимости, не дало должного эффекта. Об этом сообщила его жена Робин, отметив, что мужу ввели необходимые препараты, но симптомы проявились позже, и его состояние резко ухудшилось.

Власти штата Новый Южный Уэльс подтвердили, что мужчина получил все положенные прививки, однако заболевание все же развилось.

«Лечение очень безопасно и доказано во всём мире как высокоэффективное», — заявили в департаменте здравоохранения штата, выразив соболезнования семье.

Глава местного совета Баллины Шэрон Кадвалладер назвала произошедшее «трагическим стечением обстоятельств» и призвала провести тщательное расследование. Между тем, специалисты вновь призвали граждан не пытаться самостоятельно спасать летучих мышей.

«Если вы заметили раненое или нуждающееся в помощи животное, обращайтесь к профессионалам. Спасательные организации имеют обученный персонал, способный безопасно взаимодействовать с такими животными», — отметили в департаменте здравоохранения.

Близкие и друзья Крейга описывают его как доброго, заботливого человека с большим сердцем.

«Он был высоким, сильным, трудолюбивым человеком. Он бы не испугался летучей мыши — он всегда старался помочь», — сказал один из друзей.

Ранее в США прошел конкурс красоты среди летучих мышей.

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