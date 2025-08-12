На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Жорин прокомментировал жестокое избиение юриста из его адвокатской коллегии

Адвокат Жорин: подвергшаяся избиению в Москве адвокат Шуваева вела семейные дела
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Москве адвокат из коллегии Сергея Жорина попала в больницу после жестокого избиения. Жорин в беседе с порталом «Страсти» отказался комментировать, были ли у потерпевшей Юлии Шуваевой конфликты в связи с занимаемой ею должностью, но уточнил, что его коллега занималась различными делами, в том числе связанными с семейным правом.

«Ее профессиональная компетенция охватывает широкий спектр вопросов, в том числе семейные дела», — поделился Жорин.

Собеседник издания добавил, что медики оценивают состояние его коллеги как стабильное. Он напомнил, что в результате нападения Шуваева получила множественные травмы головы, сотрясение мозга, гематомы лица и тела.

До этого Жорин заявлял, что личность нападавшего была установлена, однако правоохранители отпустили агрессора по неизвестным ему причинам.

Инцидент произошел 11 августа в районе улицы Проспект Мира.

Ранее сообщалось, что в Уфе двое мужчин похитили соседа и пытали его электроплиткой ради 10 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами