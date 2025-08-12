Адвокат Жорин прокомментировал жестокое избиение юриста из его адвокатской коллегии

В Москве адвокат из коллегии Сергея Жорина попала в больницу после жестокого избиения. Жорин в беседе с порталом «Страсти» отказался комментировать, были ли у потерпевшей Юлии Шуваевой конфликты в связи с занимаемой ею должностью, но уточнил, что его коллега занималась различными делами, в том числе связанными с семейным правом.

«Ее профессиональная компетенция охватывает широкий спектр вопросов, в том числе семейные дела», — поделился Жорин.

Собеседник издания добавил, что медики оценивают состояние его коллеги как стабильное. Он напомнил, что в результате нападения Шуваева получила множественные травмы головы, сотрясение мозга, гематомы лица и тела.

До этого Жорин заявлял, что личность нападавшего была установлена, однако правоохранители отпустили агрессора по неизвестным ему причинам.

Инцидент произошел 11 августа в районе улицы Проспект Мира.

Ранее сообщалось, что в Уфе двое мужчин похитили соседа и пытали его электроплиткой ради 10 тыс. рублей.