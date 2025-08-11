На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе двое мужчин похитили соседа и пытали его электроплиткой ради 10 тысяч рублей

В Уфе будут судить мужчин, которые пытали соседа электроплиткой
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Башкирии перед судом предстанут двое мужчин, совершивших разбойное нападение на соседа, злоумышленники требовали у потерпевшего 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, в феврале 2025 обвиняемые познакомились с соседом, который делал ремонт в одной из комнат в коммунальной квартире. Мужчины решили ограбить нового знакомого. В ходе распития спиртных напитков приятели избили потерпевшего и стали требовать у него 10 тысяч рублей.

«Поскольку потерпевший не смог зайти в банковское приложение, злоумышленники разогрели электрическую плитку и стали прикладывать раскаленную спираль к различным частям его тела. Не получив желаемого, соучастники ушли спать», — сообщили в прокуратуре.

Избитого мужчину обнаружила его жена, семья обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, злоумышленников задержали. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее на Камчатке похитили участника СВО ради 2 млн рублей.

