На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщину-юриста из адвокатской коллегии Сергея Жорина жестоко избили

В центре Москвы избили юриста Шуваеву из адвокатской коллегии Сергея Жорина
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В центре Москвы жестоко избили одного из юристов адвокатской коллегии Сергея Жорина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.

«В правоохранительные органы обратилась Шуваева Юлия Владимировна, с ее слов, она была жестоко избита в центре Москвы», — заявил он.

По словам источника агентства, женщина работает в коллегии адвоката Сергея Жорина, где оказывает юридические услуги.

Адвокат Жорин подтвердил данные об избиении юриста. По его словам, его сотрудница была жестоко избита в столичном районе на улице Проспект Мира. Он подчеркнул, что нападавший был установлен, но отпущен полицией по неизвестным причинам. Он обратился к полицейскому руководству с требованием уделить данному инциденту должное внимание.

При этом от других комментариев Жорин отказался в интересах следствия.

До этого в Москве игра на трубе стала причиной драки двух пассажиров в метро. Инцидент произошел, когда один из пассажиров в вагоне поезда решил сыграть на необычной трубе. Другому мужчине это не понравилось, и он ударил музыканта рукой по шляпе.

Ранее в Уфе двое мужчин похитили соседа и пытали его электроплиткой ради 10 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами