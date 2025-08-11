Женщину-юриста из адвокатской коллегии Сергея Жорина жестоко избили

В центре Москвы жестоко избили одного из юристов адвокатской коллегии Сергея Жорина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.

«В правоохранительные органы обратилась Шуваева Юлия Владимировна, с ее слов, она была жестоко избита в центре Москвы», — заявил он.

По словам источника агентства, женщина работает в коллегии адвоката Сергея Жорина, где оказывает юридические услуги.

Адвокат Жорин подтвердил данные об избиении юриста. По его словам, его сотрудница была жестоко избита в столичном районе на улице Проспект Мира. Он подчеркнул, что нападавший был установлен, но отпущен полицией по неизвестным причинам. Он обратился к полицейскому руководству с требованием уделить данному инциденту должное внимание.

При этом от других комментариев Жорин отказался в интересах следствия.

