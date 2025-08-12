В Крыму жара и ветер мешают тушению крупного ландшафтного пожара

В Крыму спасатели ликвидируют ландшафтный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В селе Скалистое на открытой территории горит сухая растительность на одном гектаре», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, работы по локализации пожара ведутся в труднодоступной местности, тушению мешает жара и ветреная погода.

На месте помимо пожарных МЧС России работают также региональные огнеборцы и специалисты лесоохотничьего хозяйства. В общей сложности задействованы более 160 человек и 24 единицы техники.

Кроме того, в настоящий момент аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, а также вертолет ведомства Ми-8 находятся в готовности. Сообщается, что пожар уже локализован на 3,5 гектарах.

Накануне в Крыму авиация МЧС России тушила ландшафтный пожар между селами Павловка и Васильевка Белогорского района.

Ранее появились кадры ландшафтного пожара в Крыму на площади 15 гектаров.