Стало известно о подготовке ВСУ нового нападения на Курскую область

SHOT: ВСУ готовят плацдарм для возможного наступления на Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для возможного наступления на Курскую область у границы с Россией, там скопились около 1,5 тысячи украинских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что помимо украинских военных, к российской границе прибыли наемники из различных стран: Бразилии, Мексики и Колумбии. Плацдарм формируется в районе двух населенных пунктов Юрьево и Линово в Сумской области.

Попытку проникнуть в Курскую область украинская диверсионно-разведывательная группа уже предприняла в минувшие выходные. Диверсанты попытались прорвать границу в районе Тёткино. Однако около пяти групп из почти 30 человек были уничтожены открытым по ним огнем из гаубиц, ракетных систем залпового огня и минометов, говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ забрасывают небольшие группы военнослужащих к железной дороге в районе населенного пункта Новый Путь, однако там сталкиваются с заминированными участками.

8 августа сообщалось, что украинские военнослужащие обстреляли хутор Звягин в Рыльском районе Курской области.

Ранее украинскому военному дали 16 лет колонии за блокирование села в Курской области.

Атаки на Курскую область
