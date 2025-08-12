Дело завели после того, как девочка обварилась во время коммунальной аварии в Новосибирске

В Новосибирске завели дело после того, как девочка упала в яму с кипятком

В Новосибирске завели уголовное дело после того, как ребенок получил ожоги из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В данный момент детали и обстоятельства инцидента, в ходе которого ребенок упал в яму с кипятком, устанавливаются.

Все случилось в микрорайоне «Весенний». Предварительно, там произошел прорыв теплосетей, и в результате коммунальной аварии обварилась 11-летняя девочка. В результате ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами.

Ранее в Якутии школьник попал в больницу с ожогами, опрокинув на себя самовар.