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В Якутии школьник попал в больницу с ожогами, опрокинув на себя самовар

В Якутске ребенок получил ожоги, опрокинув на себя самовар с кипятком
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«Газета.Ru»

В Якутске устанавливаются обстоятельства травмирования 10-летнего мальчика, ребенок госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает портал Sakhapress.

Инцидент произошел 2 августа в Якутске. Несовершеннолетний случайно опрокинул на себя самовар с кипятком. У несовершеннолетнего 20% ожогов левого плеча, предплечья, бедер и голени, он госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

До этого в Дагестане малолетняя девочка упала в кастрюлю с кипящим бульоном и не выжила. Мать оставила на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном без присмотра. Ее малолетняя дочь поскользнулась и упала в кипяток, получив тяжелые ожоги. Несмотря на первоначальную экстренную госпитализацию, мать отказалась от дальнейшего лечения ребенка, спасти девочку не удалось.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ. Ей назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Ранее в Оренбурге годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и обварился.

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