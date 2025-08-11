В Новосибирске девочке ошпарило ноги кипятком во время коммунальной аварии

В Новосибирске 11-летнюю девочку госпитализировали с ожогами после коммунальной аварии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в микрорайоне «Весенний». Предварительно, там произошел прорыв теплосетей, и в результате пострадал ребенок. Девочку госпитализировали с ожогом ступни.

На месте аварии в данный момент проводятся ремонтные работы. Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и установит все детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Тверской области школьник обварил восьмилетнего друга кипятком из чайника в библиотеке. У пострадавшего диагностировали ожоги 15% тела второй степени. После этого в произошедшем начал разбираться Следственный комитет.

Ранее в Якутии школьник попал в больницу с ожогами, опрокинув на себя самовар.