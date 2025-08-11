На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девочке ошпарило ноги кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске

В Новосибирске девочке ошпарило ноги кипятком во время коммунальной аварии
true
true
true

В Новосибирске 11-летнюю девочку госпитализировали с ожогами после коммунальной аварии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в микрорайоне «Весенний». Предварительно, там произошел прорыв теплосетей, и в результате пострадал ребенок. Девочку госпитализировали с ожогом ступни.

На месте аварии в данный момент проводятся ремонтные работы. Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и установит все детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Тверской области школьник обварил восьмилетнего друга кипятком из чайника в библиотеке. У пострадавшего диагностировали ожоги 15% тела второй степени. После этого в произошедшем начал разбираться Следственный комитет.

Ранее в Якутии школьник попал в больницу с ожогами, опрокинув на себя самовар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами