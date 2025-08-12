На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил об опасности кроксов для здоровья

Врач Дунаев: кроксы могут деформировать пальцы ног
tyasindayanti/Shutterstock/FOTODOM

Кроксы подойдут для дачи, активного отдыха, спорта, однако, не стоит носить их в течение длительного времени. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-ортопед Центра здоровой стопы BODYO Лев Дунаев.

Он пояснил, что в такой обуви плохая вентиляция, поэтому ноги будут потеть. Кроме того, в них отсутствует фиксация, потому что их делают сразу на несколько размеров. На фоне этого пальцы могут начать деформироваться, отметил врач.

По его словам, лучше всего выбирать классический вариант кроксов с ремешком.

«В кроксах есть все-таки есть чашечка, благодаря этому медицинские работники могут поставить туда стельки, чтобы нога не уезжала. Если хорошо подобрать кроксы и стопа здоровая, нет признаков гипергидроза, такая обувь сильно не повредит, но постоянно носить — я не рекомендую», — заключил Дунаев.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого рассказал «Газете.Ru», что сандалии на плоской подошве, кроксы и резиновые сапоги могут ускорять развитие плоскостопия у людей с недостаточным объемом тыльного сгибания голеностопного сустава. Человек с этой анатомической особенностью может согнуть стопу на себя не более чем на 90 градусов, а в положении лежа его носочки постоянно остаются оттянутыми вперед.

Ранее женщина рассказала, что сломала ребра в аквапарке из-за кроксов.

