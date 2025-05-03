Популярная дачная обувь оказалось вредной для стоп

Сандалии на плоской подошве, кроксы и резиновые сапоги могут ускорять развитие плоскостопия у людей с недостаточным объемом тыльного сгибания голеностопного сустава, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Человек с этой анатомической особенностью может согнуть стопу на себя не более чем на 90 градусов, а в положении лежа его носочки постоянно остаются оттянутыми вперед.

«При наличии такой проблемы для профилактики плоскостопия и поддержки правильной осанки рекомендуется выбирать обувь на небольшом каблуке высотой от 3 до 6 сантиметров. Альтернативный вариант — кроссовки с «перекатом», которые придают стопе форму «пресс-папье» с приподнятым кверху носочком», — рассказал врач.

Если проблем со сгибанием стоп нет, то кроксы станут хорошим выбором для активностей на даче и загородных прогулок. Они придают стопам правильное положение и хорошо поддерживают их свод. Еще один плюс — удобная форма. Пальцы ног в таких сандалиях лежат свободно и не давят друг на друга.

«Если вы планируете носить «кроксы» продолжительное время, то лучше надевать их на носки. Полимерный материал, который используют для производства такой обуви, не дает стопам адекватной вентиляции. Кожа перестает нормально дышать, даже несмотря на отверстия на поверхности обуви. Решением проблемы станут носки из современных синтетических материалов с функцией отведения влаги. Можно использовать и модели из хлопка, который хорошо впитывает излишки жидкости. Аналогичные правила действуют и для резиновых сапог. Носить их на голую ногу точно не стоит, так как это повышает риски грибка ногтей и стопы», — заключил врач.

Также врач подчеркнул, что обувь должна хорошо сгибаться и амортизировать при ходьбе, а колодка не быть слишком жесткой. Оптимально, если у нее будет небольшой каблук, хотя бы сантиметр в высоту.

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