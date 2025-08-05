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Женщина рассказала, что сломала ребра в аквапарке из-за кроксов

Daily Star: британка пришла в аквапарк в кроксах и сломала из-за них ребра
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Британка рассказала, что сломала ребра в аквапарке из-за обуви кроксах, пишет Daily Star.

Инцидент произошел, когда 21-летняя Джессика Фостер посетила аквапарк вместе с бойфрендом Чедом Манслоу и его семьей. Выходя из раздевалки в своей белых кроксах, она поскользнулась на мокрой поверхности, подвернула левую ногу и упала, ударившись поясницей о стальную ступеньку.

«Я сразу почувствовала острую боль в лодыжке — она быстро распухла и начала пульсировать», — рассказала она.

Джессику доставили в больницу, где рентген подтвердил растяжение связок. Ей назначили ношение ортопедического ботинка на 10 дней. Однако к 21 июля боль в спине усилилась, и она вернулась в больницу. Компьютерная томография выявила перелом ребер и ушибы внутренних органов.

«Когда мне сказали, что повреждены почка и печень, я запаниковала», — признается Фостер.

Женщина считает, что виной всему — изношенная подошва ее обуви, которые она носила с сентября 2022 года. Хотя Crocs позиционируются как идеальная обувь для пляжа, бассейна и аквапарков, Джессика подчёркивает: важно следить за состоянием подошвы. Она не винит бренд, но призывает пользователей быть внимательными.

Ранее китаянка купила себе обувь Crocs на высокой платформе и сломала в ней ногу в двух местах.

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