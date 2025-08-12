В Минобороны назвали количество сбитых за утро украинских дронов

В период с 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом говорится в релизе Минобороны РФ.

Уточняется, что над территорией Ульяновской области были сбиты три украинских БПЛА самолетного типа, один – над Белгородской областью.

По информации Мионобороны, в течение сегодняшней ночи российские ПВО уничтожили 25 дронов над территорией РФ. По данным ведомства, 22 дрона сбили в небе над Ростовской областью. Еще три цели перехватили в Ставропольском крае.

Как рассказал глава города Ставрополя Иван Ульянченко, атаковавшие населенный пункт украинские БПЛА были подавлены системами РЭБ. В результате атаки никто не пострадал. При этом в одном из социальных объектов оказались выбиты окна.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что атаку беспилотников отразили в Миллеровском районе. Местные жители не пострадали. Тем не менее три частных дома и один многоквартирный дом получили повреждения. В последнем были повреждены кровля, окна и забор.

Ранее в сети появились кадры с БПЛА, атаковавшим Нижегородскую область.