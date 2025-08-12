На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые востребованные профессии среди пенсионеров

Портал Авито Работа выяснил, что пожилым часто предлагают работу консультанта
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В первом полугодии 2025 года наиболее значительный рост предложений работы для пенсионеров отмечен в сфере консультирования. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками портала «Авито Работа». Отмечается, что количество таких вакансий увеличилось более чем вдвое (на 105%) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Консультанты преимущественно требуются в розничных сетях, кол-центрах и информационных службах крупных компаний. Эта работа особенно подходит людям пенсионного возраста, так как позволяет поддерживать социальную активность и регулярное общение, уточняют эксперты.

Выяснилось также, что активно привлекает работников старшего поколения и строительная отрасль. За последний год количество вакансий штукатуров с пометкой «для пенсионеров» выросло более чем в два раза (на 105%).

Логистические компании демонстрируют аналогичную тенденцию — число доступных для пенсионеров вакансий в этой сфере также удвоилось за год.

«На рынке труда сложился устойчивый тренд на расширение границ найма — работодатели все активнее предлагают работу студентам, пенсионерам и специалистам без опыта. При этом и спрос соискателей на такие предложения значительно вырос — количество откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» за год увеличилось на треть», — рассказал директор по развитию портала Роман Губанов.

В начале текущего года российские аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров.

На первом месте рейтинга оказалась вакансия врача общей практики для многопрофильной московской клиники (250 тысяч рублей). Столько же обещают платить менеджеру по логистике в Нижнем Новгороде. Чуть меньше, до 220 тыс. рублей, предлагает петербургская компания помощнику главбуха с удаленным форматом работы.

Ранее в России составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для студентов.

