Россиянам представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров

Российские аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров. Максимум работодатели предлагают 250 тысяч рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование.

На первом месте рейтинга оказалась вакансия врача общей практики для многопрофильной московской клиники (250 тысяч рублей). Работодатель рассматривает соискателя с опытом от трех лет. Среди обязанностей — амбулаторный прием пациентов и их ведение в дневном стационаре, оказание неотложной медпомощи, проведение экспертизы для выдачи листка временной нетрудоспособности.

Также 250 тысяч рублей обещают платить менеджеру по логистике в Нижнем Новгороде. Ему предстоит вести переговоры с клиентами, заключать договоры, обрабатывать заявки заказчиков, контролировать грузоперевозки.

Чуть меньше, до 220 тыс. рублей, предлагает петербургская компания помощнику главбуха с удаленным форматом работы. А ветврач в Кировске сможет зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

В Красноярском крае предлагают от 190 тысяч рублей повару-бригадиру, а в Подольске электрогазосварщик или сварщик сможет получать от 180 тысяч рублей в месяц. Столько же предлагают отделочнику-универсалу в Новосибирске. А в Липецке автоэлектрик-диагност сможет устроиться на работу с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Анализ вакансий с пометкой «для пенсионеров» провели специалисты «Работы.ру».

Напомним, в декабре эксперты сообщили, что в России за 11 месяцев количество вакансий для пенсионеров выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. В среднем компании предлагают зарплату 41 118 рублей в месяц при полной занятости. Среди самых востребованных называют профессии продавца-консультанта и оператора кол-центра (+129%).

Ранее эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда.