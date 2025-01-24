В России составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для студентов

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для российских студентов возглавили курьеры. В Санкт-Петербурге им предлагают зарплату до 216 тыс. рублей, еженедельный доход и средство передвижения, передает RT со ссылкой на исследование.

На втором месте оказалась вакансия специалиста онлайн-поддержки, которому в Москве обещают платить от 120 тыс. до 150 тыс. рублей. За такую зарплату нужно отвечать людям в чате, помогать, проявляя хорошие навыки коммуникации и уважительное отношение.

Далее следует вакансия менеджера по продажам в Казани, которому обещают платить от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Работнику предстоит звонить по сегментированной базе, консультировать клиентов по простому скрипту, вести отчет о работе.

Входит в рейтинг и профессия преподавателя русского языка как иностранного — в Воронеже на этой позиции студентам предлагают зарплату в 63 тыс. рублей. У кандидатов должно быть высшее филологическое образование (можно незаконченное), они должны быть ответственными, пунктуальными и исполнительными.

Рейтинг составили аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» на основе изучения базы самых высокооплачиваемых профессий, доступных студентам.

До этого HR-эксперт посоветовал студентам при поиске работы определить свои навыки и интересы, а также решить вопрос с удобным форматом занятости — полной или частичной. Кроме того, им порекомендовали составить грамотное резюме, которое будет подчеркивать их навыки и опыт, а также соглашаться на стажировки для старта будущей карьеры.

Ранее россиянам представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров.