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В России составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для студентов

RT: аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для студентов
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для российских студентов возглавили курьеры. В Санкт-Петербурге им предлагают зарплату до 216 тыс. рублей, еженедельный доход и средство передвижения, передает RT со ссылкой на исследование.

На втором месте оказалась вакансия специалиста онлайн-поддержки, которому в Москве обещают платить от 120 тыс. до 150 тыс. рублей. За такую зарплату нужно отвечать людям в чате, помогать, проявляя хорошие навыки коммуникации и уважительное отношение.

Далее следует вакансия менеджера по продажам в Казани, которому обещают платить от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Работнику предстоит звонить по сегментированной базе, консультировать клиентов по простому скрипту, вести отчет о работе.

Входит в рейтинг и профессия преподавателя русского языка как иностранного — в Воронеже на этой позиции студентам предлагают зарплату в 63 тыс. рублей. У кандидатов должно быть высшее филологическое образование (можно незаконченное), они должны быть ответственными, пунктуальными и исполнительными.

Рейтинг составили аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» на основе изучения базы самых высокооплачиваемых профессий, доступных студентам.

До этого HR-эксперт посоветовал студентам при поиске работы определить свои навыки и интересы, а также решить вопрос с удобным форматом занятости — полной или частичной. Кроме того, им порекомендовали составить грамотное резюме, которое будет подчеркивать их навыки и опыт, а также соглашаться на стажировки для старта будущей карьеры.

Ранее россиянам представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров.

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