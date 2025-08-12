Пентагон направил военных Нацгвардии в Вашингтон

Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Около 800 солдат были задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

11 августа президент США Дональд Трамп заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Он отметил, что для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контроль федерального правительства.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер назвала тревожным и беспрецедентным решение Трампа направить национальную гвардию в столицу США на борьбу с преступностью.

Ранее Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми.