Мэр Вашингтона прокомментировала решение Трампа о вводе в город Национальной гвардии

Мэр Вашингтона назвала беспрецедентным решение Трампа о вводе в город Нацгвардии
Molly Riley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер назвала тревожным и беспрецедентным решение главы государства Дональда Трампа направить национальную гвардию в столицу США на борьбу с преступностью. Об этом сообщает телеканал CNN.

Боузер отметила, что хотя сегодняшние действия Трампа являются тревожными и беспрецедентными, они, учитывая прошлую риторику главы Белого дома, не вызывают удивления.

Мэр подчеркнула, что не хочет преуменьшать опасность, которую решение президента США несет для автономии города.

Боузер заявила, что продолжает выступать за предоставление Вашингтону полноценного статуса штата США.

11 августа Трамп заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Он отметил, что для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контроль федерального правительства.

Ранее Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
