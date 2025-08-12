Два российских аэропорта возобновили работу в штатном режиме

Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на работу

Два российских аэропорта — Курумоч в Самаре и Баратаевка в Ульяновске — возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 11:02 мск.

В нем уточняется, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты в Самаре и Ульяновске приостановили прием и отправку самолетов примерно в 7:35 мск.

Также утром 12 августа еще несколько российских аэропортов временно прекратили работу. Среди них — воздушные гавани в Казани и Ижевске.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в течение ночи над регионами страны уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Ростовской области сбили 22 дрона, в Ставропольском крае — три.

В период с 7:30 до 8:20 мск украинские военные предприняли новые попытки атаковать российские субъекты с помощью БПЛА. В Ульяновской области перехватили три беспилотника, а в Белгородской области — один.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что обсуждают возможность упростить процедуру выплаты компенсаций за задержки авиарейсов.