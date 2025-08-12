На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ижевске временно ограничили работу аэропорта

Росавиация: аэропорт в Ижевске приостановил прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Аэропорт в Ижевске приостановил работу в связи с введением временных ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 9:53 мск.

12 августа в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В том числе речь идет о воздушных гаванях в Самаре, Ульяновске, Казани и Саратове.

По информации министерства обороны РФ, ночью над регионами страны сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большую часть дронов — 22 — уничтожили в Ростовской области. В Ставропольском крае перехватили еще три цели.

Утром украинские войска продолжили попытки атаковать субъекты РФ с помощью беспилотников. В период с 7:30 до 8:20 мск российские системы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА. Три летательных аппарата ликвидировали в Ульяновской области и один — в Белгородской области.

Ранее в РФ предложили ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами