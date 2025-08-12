В Ижевске временно ограничили работу аэропорта

Росавиация: аэропорт в Ижевске приостановил прием и выпуск самолетов

Аэропорт в Ижевске приостановил работу в связи с введением временных ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 9:53 мск.

12 августа в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В том числе речь идет о воздушных гаванях в Самаре, Ульяновске, Казани и Саратове.

По информации министерства обороны РФ, ночью над регионами страны сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большую часть дронов — 22 — уничтожили в Ростовской области. В Ставропольском крае перехватили еще три цели.

Утром украинские войска продолжили попытки атаковать субъекты РФ с помощью беспилотников. В период с 7:30 до 8:20 мск российские системы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА. Три летательных аппарата ликвидировали в Ульяновской области и один — в Белгородской области.

Ранее в РФ предложили ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.