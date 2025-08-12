Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Накануне аэропорт Самары приостановил работу примерно в 12:30 мск. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Через несколько часов аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах.

Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

