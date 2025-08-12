На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД назвали главные признаки обмана при онлайн-покупках

В МВД перечислили основные маркеры мошенничества при онлайн-покупках
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные «возвратные» взносы, перенос общения в мессенджеры — главные признаки мошенничества при онлайн-покупках. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, передает ТАСС.

«Перенос общения в неофициальные мессенджеры. Пример: «Для оперативного решения вопросов перейдите в WhatsApp». Реальность — мошенники избегают платформ с историей переписки», — говорится в сообщении.

В числе других явных признаков мошенничества — требование перевода денег на карту физлица и дополнительных «возвратных» взносов, изменение минимальной суммы оплаты, частая смена реквизитов, блокировка возврата, отказ от альтернативных способов доставки, давление с целью совершить платеж в кратчайшие сроки и обязательный аванс.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники в России в последние месяцы стали активно выдавать себя за сотрудников домофонных служб.

Так, с начала года число фейковых звонков под видом замены домофона увеличилось в три раза. Мошенники убеждают граждан сообщить им SMS-коды, которые якобы необходимы для получения новых ключей. Затем полученный доступ используется злоумышленниками для оформления различных документов, в том числе кредитных заявок.

Ранее российских студентов предупредили о новой схеме мошенничества.

