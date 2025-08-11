На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российских студентов предупредили о новой схеме мошенничества

ТАСС: мошенники похищают деньги у студентов, выдавая себя за руководство вузов
true
true
true
close
Depositphotos

Злоумышленники начали похищать деньги у студентов, представляясь руководством высшего учебного заведения. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Мошенническая схема выглядит так: в мессенджере студенту пишет якобы ректор или проректор вуза и предупреждает о поступлении на его счет средств, «полученных преступным путем». Далее на связь выходит «куратор по безопасности», который под предлогом проверки операций просит включить демонстрацию экрана и войти в онлайн-банк.

После этого в схему подключаются другие мнимые «сотрудники ведомств», убеждая оформить договор на «безопасный счет». Поддавшись давлению, жертва переводит туда свои накопления, которые в итоге оказываются в руках аферистов.

Накануне в МВД предупредили, что мошенники от лица преподавателей рассылают сообщения о проведении проверки студентов на причастность к финансовым преступлениям. Впоследствии злоумышленники под видом полицейских или сотрудников Росфинмониторинга убеждают молодых людей предоставить им все данные о личных банковских счетах и сбережениях, аргументируя это кражей средств со счетов.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме по обману детей в онлайн-играх.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами