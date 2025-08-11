Российских студентов предупредили о новой схеме мошенничества

ТАСС: мошенники похищают деньги у студентов, выдавая себя за руководство вузов

Злоумышленники начали похищать деньги у студентов, представляясь руководством высшего учебного заведения. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Мошенническая схема выглядит так: в мессенджере студенту пишет якобы ректор или проректор вуза и предупреждает о поступлении на его счет средств, «полученных преступным путем». Далее на связь выходит «куратор по безопасности», который под предлогом проверки операций просит включить демонстрацию экрана и войти в онлайн-банк.

После этого в схему подключаются другие мнимые «сотрудники ведомств», убеждая оформить договор на «безопасный счет». Поддавшись давлению, жертва переводит туда свои накопления, которые в итоге оказываются в руках аферистов.

Накануне в МВД предупредили, что мошенники от лица преподавателей рассылают сообщения о проведении проверки студентов на причастность к финансовым преступлениям. Впоследствии злоумышленники под видом полицейских или сотрудников Росфинмониторинга убеждают молодых людей предоставить им все данные о личных банковских счетах и сбережениях, аргументируя это кражей средств со счетов.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме по обману детей в онлайн-играх.