Петербургский подросток напился до реанимации после ссоры с отцом

В Петербурге подросток напился до реанимации, поссорившись с отцом
Depositphotos

В Петербурге 15-летний юноша поссорился с отцом и напился до отравления и реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 10 августа в квартире на пересечении улицы Жукова и Пискаревского проспекта. Отец обнаружил своего сына-девятиклассника в состоянии сильного алкогольного опьянения после произошедшей между ними ссоры. Подростка в тяжелом состоянии доставили в детскую Филатовскую больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у юноши отравление этанолом.

Семья считается благополучной. Подросток не состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

До этого в Ленобласти третьеклассник попал в реанимацию с отравлением алкоголем. Мать нашла девятилетнего сына в бессознательном состоянии и вызвала скорую помощь.

Ранее в Сочи не спасли школьника, выпившего купленный незнакомцем алкоголь.

