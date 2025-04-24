В Сочи не спасли школьника, выпившего купленный незнакомцем алкоголь

В Сочи подросток не выжил после употребления спиртного от незнакомца

Врачи не спасли подростка, который вместе с другом выпил купленный незнакомцем алкоголь. Об этом сообщает Kub Mash.

Как рассказали свидетели, молодой человек гулял вместе с другом. В какой-то момент они попросили взрослого незнакомого мужчину купить им алкоголь, он школьникам не отказал.

Получив желаемое, юноши отправились распивать напитки на Навагинской улице. В какой-то момент обоим стало плохо. В результате одного из них госпитализировали, медики оценили состояние молодого человека как тяжелое. Второй не выжил.

«Причину отравления пока не установили», – сообщается в публикации.

Известно, что рядом с подростком, которого не удалось спасти, обнаружили баллончик для заправки зажигалок.

На данный момент полиция проводит проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти 16-летний диабетик попал в больницу после того, как выпил алкоголь. Его состояние оценили как тяжелое.

Ранее в Ленобласти третьеклассник попал в реанимацию с отравлением алкоголем.