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В Ленобласти третьеклассник попал в реанимацию с отравлением алкоголем

В Ленобласти третьеклассник отравился алкоголем
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Киришском районе Ленинградской области младшеклассник попал в больницу в тяжелом состоянии, отравившись алкоголем. Об этом сообщает «Конкретно.ру» .

Мать нашла девятилетнего сына в бессознательном состоянии. Женщина вызвала скорую помощь, третьеклассник был госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации Киришской больницы.

По предварительной информации, девятилетний школьник отравился алкоголем, за его жизнь борются врачи. Известно, что семья оценивается как благополучная, пострадавший учится в коррекционной школе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге подросток выпил купленный прохожим ром и потерял сознание. Алкоголь несовершеннолетнему никто не продавал, он попросил сделать это прохожего. Получив бутылку рома, подросток выпил треть в одном из дворов и почувствовал недомогание. Он отправился в ближайший торговый центр, но там потерял сознание. Случайные свидетели вызвали медиков, которые отвезли молодого человека в медучреждение.

Ранее пьяного школьника увезли в реанимацию из дома в Выборге.

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