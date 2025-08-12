На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший вице-губернатор Аляски рассказал о своих русских корнях

Бывший вице-губернатор Аляски заявил, что гордится русскими корнями
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман сообщил о своем русском происхождении. Данной информацией он поделился в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, в семейной хронике сохранились данные о заключении брака в 1798 году между неким Ефимом Расторгуевым, русским по национальности, и местной алутиикской женщиной по имени Аграфена. Леман подчеркнул, что является потомком этой пары.

«Я горжусь своими русскими корнями, но также горжусь и своим происхождением от коренных народов Аляски. Знаете, я стал первым представителем коренного населения Аляски, избранным на общегосударственную должность», — отметил Леман.

До этого Леман предлагал организовать встречу между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на одной из военных баз Аляски.

15 августа на Аляске состоится встреча между Путиным и Трампом. Центральным вопросом для обсуждения заявлена ситуация на Украине, включая возможные варианты достижения мира. Среди рассматриваемых предложений называются территориальный обмен и отказ Украины от планов вступления в НАТО.

Ранее Трамп ответил, будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске.

