Бывшего начальника научного центра Минобороны обвинили во взятках

Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Игорь Рутько обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений)», — говорится в документах.

Уточняется, что общая сумма денежных средств, полученных преступным путем, составляет около 30 млн рублей.

При этом Рутько заключил досудебное соглашение, и дело рассматривается в особом порядке. Сейчас он находится под домашним арестом.

Накануне Следственный комитет сообщил, что бывшему начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору запаса Денису Путилову вынесли приговор за получение взятки в особо крупном размере.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишил его звания генерал-майора и запретил занимать административно-распорядительные должности в органах власти в течение шести лет.

8 августа в Москве арестовали сотрудника одного из наиболее засекреченных подразделений министерства внутренних дел РФ — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). По версии Следственного комитета, задержанный оперативник не только получал взятки, но и совершал преступления, характерные для хакеров, с которыми он, по долгу службы, должен был бороться.

Ранее замглавы Когалыма арестовали по делу о взятке.