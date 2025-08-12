На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего начальника научного центра Минобороны обвинили во взятках

Экс-начальник научного центра МО РФ Рутько обвиняется во взятках на ₽30 млн
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Игорь Рутько обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений)», — говорится в документах.

Уточняется, что общая сумма денежных средств, полученных преступным путем, составляет около 30 млн рублей.

При этом Рутько заключил досудебное соглашение, и дело рассматривается в особом порядке. Сейчас он находится под домашним арестом.

Накануне Следственный комитет сообщил, что бывшему начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору запаса Денису Путилову вынесли приговор за получение взятки в особо крупном размере.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишил его звания генерал-майора и запретил занимать административно-распорядительные должности в органах власти в течение шести лет.

8 августа в Москве арестовали сотрудника одного из наиболее засекреченных подразделений министерства внутренних дел РФ — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). По версии Следственного комитета, задержанный оперативник не только получал взятки, но и совершал преступления, характерные для хакеров, с которыми он, по долгу службы, должен был бороться.

Ранее замглавы Когалыма арестовали по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами