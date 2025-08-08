На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве арестовали сотрудника секретного подразделения МВД

В Москве арестовали сотрудника одного из наиболее засекреченных подразделений министерства внутренних дел РФ — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии Следственного комитета, задержанный оперативник не только получал взятки, но и совершал преступления, характерные для хакеров, с которыми он, по долгу службы, должен был бороться.

Расследование уголовного дела ведется в отношении старшего оперуполномоченного 4-го отдела БСТМ МВД России Антона Нестерова. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), а также в неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем тяжкие последствия. Только по последней статье (ст. 272 УК РФ) ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Фигурант был задержан в мае текущего года. 12 августа Московский городской суд рассмотрит апелляцию его защиты на очередное продление срока ареста. В суде указали на наличие в представленных материалах сведений, подтверждающих причастность Нестерова к инкриминируемым ему деяниям.

Отмечается, что именно сотрудники БСТМ МВД были замешаны в одном из крупнейших случаев взяточничества в истории российской полиции. По данным СКР, начальник одного из отделений 4-го отдела Георгий Сатюков при содействии своего коллеги Дмитрия Соколова получил от администратора криптовалютной биржи около 5 миллиардов рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

Ранее СК России предъявил обвинения полицейским по делу Telegram-канала Baza.

