Начальнику автобронетанковой службы ЦВО вынесли приговор за взятку в 10 млн рублей

СК: главу автобронетанковой службы ЦВО Путилова осудили на 8,5 года за взятку
Архив соцсетей Дениса Путилова

Бывшему начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору запаса Денису Путилову вынесли приговор за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Следствие установило, что в 2023–2024 годах между государственным заказчиком и предпринимателем Чудиновым были заключены многомиллионные контракты на ремонт и обслуживание техники, контроль за исполнением которых возлагался на Путилова. В этот период он получил взятку в размере 10 млн рублей за покровительство при выполнении государственного оборонного заказа, из-за чего условия контракта выполнены не были, а Минобороны понесло значительный ущерб.

По данным Главного военного следственного управления, собранных доказательств суд признал достаточными для осуждения Путилова по части 6 статьи 290 УК РФ.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишил его звания «генерал-майор» и запретил занимать административно-распорядительные должности в органах власти в течение шести лет.

Ранее бывшему замглавы отдела выездных проверок ФНС вынесли приговор.

