На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замглавы Когалыма арестовали по делу о взятке

Суд арестовал до конца сентября замглавы Когалыма по делу о взятке
true
true
true
close
Официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

Ханты-Мансийский районный суд арестовал заместителя главы Когалыма Анатолия Згонникова по делу о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

Как уточнили в инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 6 августа по ходатайству следствия. Чиновник пробудет под арестом до 28 сентября 2025 года.

По данным органов предварительного расследования, заместитель главы города подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом за незаконные действия.

О задержании Згонникова стало известно накануне. Как сообщил местный Telegram-канал «Муксун.ФМ» со ссылкой на источник во властных кругах, дело чиновника не связано с его текущей деятельностью в администрации Когалыма. По данным инсайдера, его подозревают в получении взяток в то время, когда он возглавлял местный «Центр досуга и отдыха».

По словам других источников, Згонникова задержали прямо на рабочем месте еще во вторник, 5 августа. Они сообщили, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Ингушетии задержали чиновницу Минобрнауки по подозрению в хищении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами