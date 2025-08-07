Замглавы Когалыма арестовали по делу о взятке

Суд арестовал до конца сентября замглавы Когалыма по делу о взятке

Ханты-Мансийский районный суд арестовал заместителя главы Когалыма Анатолия Згонникова по делу о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

Как уточнили в инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 6 августа по ходатайству следствия. Чиновник пробудет под арестом до 28 сентября 2025 года.

По данным органов предварительного расследования, заместитель главы города подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом за незаконные действия.

О задержании Згонникова стало известно накануне. Как сообщил местный Telegram-канал «Муксун.ФМ» со ссылкой на источник во властных кругах, дело чиновника не связано с его текущей деятельностью в администрации Когалыма. По данным инсайдера, его подозревают в получении взяток в то время, когда он возглавлял местный «Центр досуга и отдыха».

По словам других источников, Згонникова задержали прямо на рабочем месте еще во вторник, 5 августа. Они сообщили, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

