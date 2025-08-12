Россиян предупредили, чем грозит несвоевременная подача данных счетчика

Бондарь: если не передавать показания счетчиков, расчет будут вести по нормативу

В случае несоблюдения сроков передачи данных со счетчиков начисления сначала основываются на среднемесячном расходе, а затем переходят на нормативный расчет. Об этом агентству «Прайм» сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт уточнил, что в первые три месяца отсутствия показаний плата начисляется исходя из среднемесячного потребления данной услуги.

«По истечении этого срока вас, вероятно, переведут на расчет по нормативу потребления. Норматив — это утвержденный государством усредненный объем ресурса, который, как считается, потребляет один человек в месяц. Этот способ расчета обычно менее выгоден для потребителя, чем оплата по фактическому потреблению», — подчеркнул Бондарь.

Перерасчет возможен после предоставления актуальных показаний приборов учета. Также можно направить запрос на перерасчет, например, через приложение «Госуслуги Дом».

В конце июня заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов заявил, что поверка счетчиков воды необходима для подтверждения их корректности и точности учета. Это поможет избежать переплат за водоснабжение.

