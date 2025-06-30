В Госдуме рассказали об экономии, связанной с поверкой счетчиков воды

Необходимо регулярно проводить поверку счетчиков воды. Об этом РИА Новости рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что осуществляемая специализированными организациями поверка счетчиков воды требуется для того, чтобы убедиться в их точности и правильности показаний. Это позволит избежать переплат за воду, так как неисправный счетчик может показывать ее завышенный, а не реальный расход.

Депутат подчеркнул, что если межповерочный интервал будет нарушен, то ресурсоснабжающая организация станет начислять воду не по счетчику, а по нормативу. Это приведет к значительному увеличению платы за воду.

28 июня сообщалось, что в Москве продлили срок передачи показаний счетчиков за ЖКХ до 30 июня.

С 1 июля 2025 года в России произойдет плановое повышение коммунальных тарифов. Оно станет одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться. Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ после июльского повышения тарифов.