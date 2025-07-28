Психолог объяснила, почему миллениалы и зумеры не берут больничные

Многие миллениалы и зумеры отказываются от оформления больничного листа при недугах из-за желания заработать как можно больше. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

По ее словам, часто это может быть также связано с тем, что они привыкли рассчитывать только на себя.

«Зумеры могут зарабатывать практически со школы и привыкли это делать. У миллениалов не было такой возможности, поэтому они держатся за работу. Причем у представителей этих поколений сложилась четкая картинка, как они хотят существовать. Желание красивой жизни часто становится сверхцелью для зумеров и миллениалов. Именно поэтому все остальное, в том числе здоровье, может отходить на второй план», — отметила Сулим.

Психолог добавила, что люди привыкли мириться с обстоятельствами, в том числе с наличием боли. Это идет из прошлого, поскольку прабабушки и прадедушки современного поколения также переживали тяжелые кризисы, заключила она.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году минимальный размер среднедневного заработка для расчета выплат по больничному и пособия по беременности составит 890,73 рубля.

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