В Госдуме рассказали о праве россиян на отпуск после долгого больничного

Право российских работников на отпуск сохраняются даже в том случае, если ему пришлось уйти на долгий больничный. Если же на лечение сотрудник попал во время своего запланированного отдыха, то сразу после выздоровления и закрытия больничного листа компания должна представить ему положенный отпуск, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Отметим, что финансовая составляющая во многом зависит от правильного выбора отпускного месяца. Как уточняет газета «Известия», в 2026 году наименее выгодным для отпуска станут январь, февраль, май, а самыми выгодными – июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Это зависит от количества рабочих дней, что влияет на размер выплат.

Что касается возможности работника уйти в отпуск даже в случае долгого больничного, то в этом правиле есть только одно исключение – потерять свой отдых он может в ситуации, если речь идет об уходе за членом семьи, отметил депутат. Однако даже в таких ситуациях работник сохраняет право получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха при увольнении.

Если же отпуск работнику отменили без его письменного согласия, то это уже нарушение Трудового кодекса РФ, предупредил Чаплин.

«Работодатель может перенести отпуск на другой срок только в исключительных случаях, например при производственной необходимости, но и тогда за работником сохраняются все права на отдых», — подчеркнул парламентарий.

Он посоветовал работникам, попавшим в такие ситуации, бороться за свои права. При этом Чаплин напомнил о важности своевременного оформления графика отпусков – важно заранее согласовать с работодателем планы на отдых в письменной форме, чтобы впоследствии избежать претензий и иметь возможность защитить свои права, заключил депутат.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что человек, заболевший во время своего отпуска, может оформить больничный. Отдых при этом должны либо перенести на другое время, либо продлить его на столько же дней, сколько прописано в больничном. Для переноса отпуска на другой период в связи с болезнью сотрудник пишет соответствующее заявление. Отпуск по больничному продлевается автоматически, отдельных приказов и заявлений для этого не требуется. Причем компания, а затем Соцфонд обязаны выплатить заболевшему работнику пособие по временной нетрудоспособности.

Ранее стало известно, сколько россиян вынуждены работать в отпуске.