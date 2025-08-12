Писателя Дмитрия Быкова объявили в РФ в международный розыск

Писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявили в международный розыск. Об этом, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении материалы, сообщает РИА Новости.

В них говорится, что Быков был объявлен в международный розыск 28 июля.

8 августа сообщалось, что суд Москвы избрал Быкову меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца. Писатель обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

14 июля МВД РФ объявило Быкова в федеральный розыск.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала специальной военной операции на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов. В апреле этого года Быков заявил о намерении вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что Быков избавился от бизнеса в России.