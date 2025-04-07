Писатель Быков планирует вернуться в Россию

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что рано или поздно планирует вернуться в Россию. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «На привале».

«Не если, а когда я вернусь в Россию, это не будет оседлое возвращение. Рано или поздно, надеюсь, навеки вернусь — на Востряковское кладбище», — сказал Быков.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

В феврале 2024 года стало известно, что суд Москвы оштрафовал Быкова на 10 тысяч рублей. Писателя привлекли к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ — за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России.

Ранее сообщалось, что Быков избавился от бизнеса в России.