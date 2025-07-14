Писателя Дмитрия Быкова объявили в розыск

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявлен министерством внутренних дел (МВД) России в розыск по уголовной статье. Об этом говорится на сайте ведомства.

В МВД уточнили, что писателя объявили в розыск по уголовной статье, однако она не конкретизирована.

В апреле Быков заявил о планах вернуться в Россию.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

10 июля этого года МВД объявило в розыск адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова.

9 июля суд в Москве заочно арестовал бывшего главного редактора «Ленты.ру» и основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) по делу о нежелательной организации.

Ранее сообщалось, что Быков избавился от бизнеса в России.