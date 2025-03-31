Писатель Дмитрий Быков избавился от бизнеса в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала российское ИП писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, до этого Быков направил ФНС соответствующее заявление о закрытии бизнеса. Через свое ИП писатель участвовал в тендерах на исполнение выступлений в театрах Москвы и других городов России.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

В феврале 2024 года стало известно, что суд Москвы оштрафовал Быкова на 10 тысяч рублей. Писателя привлекли к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ — за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России.

О грозящем Быкову штрафе за участие в нежелательной организации стало известно в январе.

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