На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ираке возникла острая нехватка воды

Советник Минсельхоза Ирака Дамад: страна столкнулась с острой нехваткой воды
true
true
true
close
Shutterstock

Ирак столкнулся с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран. Об этом РИА Новости заявил советник министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамад.

По его словам, в 2019 году запасы воды достигали 65 миллиардов кубометров благодаря обильным дождям, однако в настоящее время приток воды из соседних стран, а именно Ирана и Турции, крайне незначителен, и количество осадков остается очень низким.

«Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность», — указал чиновник.

Советник министерства подчеркнул, что Ираку необходимо сформировать компетентную переговорную группу для проведения переговоров с соседними странами с целью обеспечения полного объема водных ресурсов для страны.

Иракские власти объясняют текущий кризис не только климатическими изменениями, но и строительством плотин Турцией и Ираном на реках Тигр и Евфрат, которые играют жизненно важную роль в обеспечении населения страны. Министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб предупредил о возможной приостановке выращивания урожая из-за острой нехватки воды.

До этого во Франции заявили о надвигающемся дефиците питьевой воды.

Ранее жители ДНР пожаловались на отсутствие питьевой воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами