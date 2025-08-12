В Ираке возникла острая нехватка воды

Ирак столкнулся с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран. Об этом РИА Новости заявил советник министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамад.

По его словам, в 2019 году запасы воды достигали 65 миллиардов кубометров благодаря обильным дождям, однако в настоящее время приток воды из соседних стран, а именно Ирана и Турции, крайне незначителен, и количество осадков остается очень низким.

«Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность», — указал чиновник.

Советник министерства подчеркнул, что Ираку необходимо сформировать компетентную переговорную группу для проведения переговоров с соседними странами с целью обеспечения полного объема водных ресурсов для страны.

Иракские власти объясняют текущий кризис не только климатическими изменениями, но и строительством плотин Турцией и Ираном на реках Тигр и Евфрат, которые играют жизненно важную роль в обеспечении населения страны. Министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб предупредил о возможной приостановке выращивания урожая из-за острой нехватки воды.

