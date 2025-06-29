Франция готовится к тотальной водной экономии

Во Франции заявили о надвигающемся дефиците питьевой воды. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

«Доступ к воде: как считает Главный комиссариат планирования, «радикальная трансформация привычек» необходима «начиная с сегодняшнего дня», чтобы избежать «значительного напряжения», — говорится в материале.

По оценкам комиссариата, если не принять мер, то к 2050 году практически вся территория Франции столкнется с проблемами водоснабжения.

В случае сохранения существующих тенденций, 88% территории столкнется с умеренным или выраженным дефицитом воды. По мнению экспертов комиссариата, необходим кардинальный пересмотр всей политики управления водными ресурсами, поскольку даже в случае сокращения потребления воды «во всех секторах экономики» проблемы с водоснабжением останутся на 64% территории страны.

До этого заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов заявил, что в России имеется достаточное количество запасов питьевой воды, которые постоянно пополняются, начиная с советских времен. По его мнению, локальные проблемы могут возникнуть в отдельных регионах, однако в настоящее время существует достаточно ресурсов для оперативного решения этих проблем и предотвращения дефицита воды.

Ранее ученые заявили, что Земля теряет запасы воды в угрожающем масштабе.